Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Zimbru maçı saat kaçta?

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe bugün sahasında Moldove ekibi Zimbru ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe bu sezonki ilk resmi maçı için taraftarı önüne çıkıyor.
Futbolseverler UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak olan Fenerbahçe - Zimbru maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi halinde 3. turdaki rakibi Differdange - Maribor eşleşmesinin galibi olacak.
Peki, Fenerbahçe - Zimbru maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..
Fenerbahçe - Zimbru maçı hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak olan Fenerbahçe - Zimbru maçı S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Maç saat 21:00'de başlayacak.