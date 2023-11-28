Fenerbahçe'nin süper yıldızına dev talip! İşte Fenerbahçe'nin istediği bonservis.. Alman basınının iddiasına göre Borussia Dortmund'un Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için devreye girmeye hazırlanıyor. İşte detaylar..

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Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Avrupa'da birçok büyük kulübün transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu'nun ismi son olarak Premier Lig devi Arsenal ile anılmıştı.

Fenerbahçe'de ve A Milli Futbol takımımızda gösterdiği performans ile göz dolduran Ferdi Kadıoğlu tüm dikkatleri üzerine çekti.

İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu performansıyla taraftarında sevgilisi haline geldi.

Borussia Dortmund transfer etmek istiyor

Almanya basınından Bild'in iddiasına göre Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Borussia Dortmund'un ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için harekete geçeceği iddia edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe ile bu sezon 19 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 1 gol 3 asist ile oynuyor.

Sarı lacivertli forma ile 167 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda 15 gol atıp 20 asistlik katkı verdi..