Fenerbahçe’nin yeni duvarı Rodrigo Becao kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe, yeni transferini duyurdu. Brezilyalı stoper Rodrigo Becao’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni oyuncunun kim olduğunu ve hangi takımlarda oynadığını merak ediyor. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarına hızlı başlayan Fenerbahçe, takımına yeni bir yıldızı daha kattı. Yeni transferi Brezilyalı stoper 27 yaşındaki Rodrigo Becao’yu kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcu için Udinese’ye 8.3 milyon Euro bonservis bedelinin 3 yılda 5 taksitle ödeneceğini belirtti ve 5 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe’nin yeni transferini açıklamasının ardından taraftarlar harekete geçti. Futbolcunun geçmişini araştırmaya başladı. Peki Rodrigo Becao kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rodrigo Becao hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar... Rodrigo Becao kimdir? 1996 yılında dünyaya gelen Brezilyalı Rodrigo Becao, İtalya Seri A Ligi ekiplerinden Udinese’de forma giyiyordu. Kariyerine 2017 yılında Brezilya ekibi Bahia’da başladı. 2018 yılında CSKA Moskova ‘ya transfer oldu. Ardından 2019 yılından bu yana Udinese’de forma giydi. Defans hattında stoper olarak görev alan Becao, Udinese ile 28 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asist kaydetti.