Fenerbahçe'nin yeni kalecisi mi olacak? Dominik Livakovic kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri.. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin kaleci transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaştığı iddia edildi. Peki, kimdir Dominik Livakovic? İşte kariyeri..

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kaleci transferi için Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgileniyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı lacivertli ekip Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic ile anlaşma sağladı. 1,87 boyundaki Dominik Livakovic özellikle Hırvatistan milli takımındaki performansıyla son yıllarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran transfer iddiasının ardından Dominik Livakovic hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Dominik Livakovic? İşte merak edilen kariyeri.. Dominik Livakovic kimdir? Dominik Livakovic 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Profesyonel kariyerine 2012 yılında NK Zagreb takımında başlayan Dominik Livakovic daha sonra Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Livakovic 7 sezondur Dinamo Zagreb forması giyiyor. 2017 yılından bu yanan Hırvatistan A Milli Futbol takımında forma giyen başarılı kalecinin önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.