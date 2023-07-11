Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Duyurunun ardından futbol tutkunları başarılı futbolcunun biyografisini araştırmaya başladı. Peki Alexander Djiku kimdir? Hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku’nun takıma transfer olduğunu açıkladı.

Daha önce Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Ganalı stoper, sarı-lacivertli kulüp ile anlaşma imzaladı.

Fenerbahçe Djiku’nun gelişini “Fenerbahçe'miz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, yöneticimiz Selahattin Baki ile sportif direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.” sözleriyle duyurdu.

Yapılan açıklamanın ardından başarılı futbolcunun hayatı merak konusu oldu. Peki Alexander Djiku kimdir, kaç yaşında ve nereli? Djiku hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar…

Alexander Djiku kimdir?

Alexander Djiku, futbol kariyerindeki başarılarıyla dikkat çeken bir isimdir. 9 Mayıs 1994 tarihinde Gana'nın başkenti Akra'da doğan Djiku, futbola ülkesinin takımlarından olan Asante Kotoko'da başladı. Genç yaşlarda sergilediği yetenekleriyle göz dolduran Djiku, hızla adını duyurdu ve dikkatleri üzerine çekti.

2017 yılında RC Strasbourg takımına transfer olan Djiku, burada da başarılı performansını sürdürdü. Başarılı kariyerinin ardından Djiku, 2023-2024 sezonu için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde 246 maça çıkan Alexander Djiku, 6 gol 3 asist yapmıştır. Piyasa değeri 8 milyon Euro değerindedir.