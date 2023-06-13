Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı. Ryan Kent ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Peki Ryan Kent kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ryan Kent hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig’de transfer çalışmaları başlıyor.

Türkiye Kupası’nı müzesine götüren ve ligi ikincilikle bitiren Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini açıkladı.

Bu sezon Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Galatasaray’ı mağlup etmek isteyen sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı.

İskoçya Premier Lig takımlarından biri olan Rangers’ta forma giyen Ryan Kent ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merak konusu olan Ryan Kent’in hangi mevkide ve hangi takımlarda oynadığı araştırılıyor.

Peki Ryan Kent kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ryan Kent hangi mevkide ve hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar…

Ryan Kent kimdir?

Ryan Kent, 11 Kasım 1996 yılında İngiltere’nin Oldham kentinde dünyaya geldi. Liverpool akademisinden yetişen Kent, Coventry City'deki kiralık döneminin ardından Ocak 2016'da kulüp için ilk kez ilk on birde sahaya çıktı.

2016-17 sezonunu Barnsley'de kiralık olarak geçirdi ve kulübün Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.

Ryan Kent, 2018-19 sezonunda kiralık olarak oynadığı Rangers'ta PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Eylül 2019'da İskoç kulübü Rangers'a kalıcı olarak imza attı.

26 yaşındaki İngiliz futbolcu, bu sezon 44 maçta 3 gol ve 10 asist katkısı yaptı.

Rangers’tan ayrılan Kent, 4 yıllık sözleşme imzaladığı Fenerbahçe’de kanat pozisyonunda görev yapacak.

Hangi takımlarda oynadı?

COVENTRY CITY VE BARNSLEY (2016)

FREIBURG (2017)

BRISTOL CITY (2018)

RANGERS (2018)