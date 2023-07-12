Fenerbahçe’nin yeni transferi Umut Nayir hangi takımlarda oynadı? İşte Umut Nayir biyografisi... Yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Umut Nayir’i kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar Umut Nayir’in futbol geçmişini merak ediyor. İşte oynadığı takımlar…

Yeni sezona bomba gibi hazırlanan, transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, müjdeyi duyurdu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de en çok gol atan yerli futbolcu unvanını alan Umut Nayir’i kadrosuna aldığını açıkladı. Fenerbahçe Klübü, resmi sosyal medya hesabından “Ailemize hoş geldin Umut Nayir” sözleriyle duyurdu. Transferle ilgili açıklamam yapan Umut Nayir ise 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti. Sağlık kontrolünden de geçti. Fenerbahçe'nin yeni transferi duyurmasının ardından srı-lacivertli taraftarlar Umut Nayir'in futbol geçmişini araştırmaya başladı. İşte usta golcünün oynadığı takımlar... Umut Nayir hangi takımlarda oynadı? Futbola 16 yaşındayken amatör takım Albayrakspor’da başlayan Umut Nayir, daha sonra MKE Ankaragücü’ne transfer oldu. Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split, Giresunspor, Eyüpspor ve Ümraniyespor’da da oynadı. 30 yaşındaki Umut Nayir santrafor mevkisinde görev yapıyor. Kariyerinde toplam 236 maçta 76 golü bulunuyor. Deneyimli golcü daha önce Beşiktaş’ta da forma giymişti. Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor’da 17 gol 3 asist yaptı.