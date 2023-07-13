Fenerbahçe’nin yeni yıldızı: Sebastian Szymanski kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski’yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni oyuncunun kim olduğunu ve hangi takımlarda oynadığını merak ediyor. İşte hayatı ve oynadığı takımlar...

Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir kadro ile çıkmak için hazırlıklarına devam ediyor. Bu sezon ilk olarak Dzeko’yu kadrosuna katan sarı-lacivertli kulüp, transferlerde ses getirmeye devam ediyor. Ardından Ryan Kent ve Ganalı stoper Alexander Djiku’yu kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni bir yıldızı daha duyurdu. Fenerbahçe resmi hesabından Polonyalı yıldız futbolcu Sebastian Szymanski’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan duyurunun üzerine Polonyalı yıldızın hayatı, kariyeri ve oynadığı takımlar merak konusu oldu. İşte Szymanski’nin hayatı ve oynadığı takımlar… Sebastian Szymanski kimdir? Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'nın Varşova şehrinde doğdu. Genç yaşta futbol dünyasına adım atan Szymanski, kariyerine Polonya'nın ünlü kulüplerinden Legia Varşova'da başladı. Başarılı performansıyla uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çeken Szymanski, 2018 yılında Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Polonya Milli Takımı formasını giydi. Polonya'nın yetiştirdiği önemli futbolcular arasında yer alan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye transferiyle Türk futbolseverlerin dikkatini çekiyor.