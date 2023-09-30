Fenerbahçe’nin yıldızı Tadic hakkında şok açıklama: "Eski takımına geri dönecek" Fenerbahçe’nin bu sezon büyük ses getiren transferlerinden biri olan Dusan Tadic hakkında çarpıcı sözler gündeme geldi. Ajax’ın eski gözlemcisi Freek Jansen, Tadic’in eski takımına döneceğini söyledi.

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Bu sezon çıktığı tüm resmi maçları kazanan Fenerbahçe başarılı bir performans sergiliyor.

Fenerbahçe'nin flaş transferlerinden biri olan Sırp golcü Dusan Tadic ise geldiği günden itibaren takımın lider isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Hem gol atma hem de asist yapma yetenekleriyle öne çıkan Tadic, kulüp tarihinde önemli bir yere sahip.

Ancak Tadic'in Fenerbahçe'ye olan etkisi sadece saha içinde değil, saha dışında da büyük yankı uyandırıyor.

Ajax'ın eski gözlemcisi Freek Jansen, deneyimli oyuncuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ajax'a geri dönecek!

Hollanda basınından Voetball International'a konuşan Ajax’ın eski gözlemcisi Freek Jansen, Dusan Tadic’in ajax’a geri döneceğini şu sözlerle ifade etti:

“Bence birkaç yıl içinde, futbol oynamayı bıraktığında geri dönecek. Tadic'i, on yıl sonra Ajax'ın teknik direktörü olarak görüyorum ve o da bunu istiyor. Bu tür insanlar gerçekten Ajax hissine sahiptir”