Fenerbahçe’ye kötü haber: Michy Batshuayi ayrılıyor! İşte yeni takımı… Arda Güler ile yolları ayıran Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Başarılı golcüsü Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Yıldız futbolcunun yeni takımı taraftarları şoke etti.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, güçlü bir kadro için transfere devam ediyor.

Fenerbahçe’de transfer şoku bitmiyor. Taraftarlara Arda Güler ayrılığından sonra bir kötü haber daha geldi.

Transfer çalışmaları devam ederken, kadrosunda yer alan başarılı golcü Michy Batshuayi’ye teklifler gelmeye devam ediyor.

Tüm sezon boyunca başarılı performansıyla göz dolduran Batshuayi, taraftarların göz bebeği haline gelmişti.

Fenerbahçe’de 1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Batshuayi’nin gideceği takım taraftarları şoka uğrattı.

Fransız basınında yer alan habere göre Lens, Michy Batshuayi’yi gözüne kestirdi. Fenerbahçeli futbolcuyla görüşmelerin devam ettiği söylenirken bonservisinin 10 milyon Euro olduğu belirtildi.

Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon 32 maçta 20 gol attı ve 2 kez asist yaptı.