Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in sezonu kapattığı ve devre arasında takımdan gönderileceği iddia edildi.

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Fenerbahçe'de ekim ayında sol dizinden ameliyat olan Luan Peres'in sezonu kapattığı belirtiliyor.

Başı sakatlıklarla belada olan Brezilyalı stoperin sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği iddia edildi.

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir çok maçı kaçıran Luan Peres'in takımdan ayrılacağıda gelen iddialar arasında.

Luan Peres bu sezon sadece 3 maçta süre alırken gol ve asist katkısı yapamadı.

Fenerbahçe'de sakatlığı uzun süren Luan Peres'in ara transfer döneminde Brezilya ekiplerinden Santos'a transfer olacağı iddia edildi.

Brezilyalı stoperin Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milliyet'in haberine göre 29 yaşındaki Luan Peres'in de ülkesine dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.