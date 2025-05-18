Fenomen dizi davalık oluyor! Senaryosunun çalıntı olduğu iddia edildi

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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Eşref Rüya hakkında ilgi çeken bir iddia medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Seyircilerin soluksuz takip ettiği dizinin senaryosunun çalıntı olduğuna dair ortaya atılan iddialar şaşkına çevirdi.

Hikayelerin ücretsiz olarak paylaşılabildiği Wattpad platformunda yazar olan Duru Mavii, sosyal medya hesabından diziye kitabını çaldıkları gerekçesiyle dava açacağını duyurdu.

ARABULUCUK GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR

Söz konusu platformda yayınlanan Ateşten Küle adlı romanının izinsiz şekilde alınarak Eşref Rüya dizisinin hikayesi haline getirildiğini belirten yazar Sedef Köşkar, yapım şirketi Tims&B Production'a dava açtığını açıkladı.

Köçkar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “'Ateşten Küle' adlı eserimin, 'Eşref Rüya' dizisi ile olan benzerlikleri konusunda hukuki süreci merak eden değerli okurlarıma;

Sevgili avukatım Aybüke Özdağ Yılmaz ile birlikte, intihal davamızı kısa süre önce açtık. Şu anda arabuluculuk görüşmelerimiz devam ediyor. Yasalar gereği şu aşamada daha fazla bilgi paylaşamıyorum ancak gelişmeler netleştiğinde sizlerle paylaşacağım. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim. “ ifadelerini kullandı.