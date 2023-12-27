Fenomen Ecem Taşer kimdir, neden TT oldu? Linçleniyor... Sosyal medya platformlarında içerik üreten Ecem Taşer'in kocası olmadan gittiği tatil paylaşımı linç girişimine maruz kaldı. Peki, Ecem Taşer kimdir? Neden gündemde? İşte ayrıntılar...

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Sosyal medya linçlerine bir yenisi daha eklendi.

Instagram, Tiktok ve X platformları üzerinden takipçi kitlesine ulaşan Ecem Taşer, eşiyle çektiği videolarla tanınıyordu.

Taşer, yeni videosu ile adeta linç edildi. Sosyal medya hesabından “Neden hanımcı biriyle evlendim” başlıklı bir video paylaşan Ecem Taşer şu sözleri kullandı:

Çünkü o sabit bir iş yapıyordu ve izin alamıyordu. Ona gidip dedim ki; 'Ben çok sıkılıyorum ve eğer sen izin alamıyorsan yine de ben gitmek istiyorum.' O da bana dedi ki; 'Ben böyle bir hayat yaşıyorum diye senin de buna esir olmanı istemiyorum. Gitmek istiyorsan git.'

Ecem Taşer’in linç edilmesine sebep olan ise Fas tatili dönüşünde HPV aşısı yaptırması oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Ecem Taşer’in kocasını aldattığını iddia etti.

Peki Ecem Taşer kimdir? İşte hakkında detaylar...

Sosyal medya içerik üreticisi olan Ece Taşer, kocasının polisliği bırakmasıyla birlikte Muğla Köyceğiz'e yerleşti.

24 yaşında evlenen Ece Taşer, 29 yaşındadır ve 5 yıldır evlidir.

"ecemtaser" kullanıcı adıyla Instagram hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Ece Taşer'in 187 bin takipçisi bulunmaktadır.