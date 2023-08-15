Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! İşte yola devam edeceği takım... Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu’na Avrupa’dan birçok teklif gelmişti. Kadıoğlu’nun geleceği şekillendi. İşte yıldız oyuncunun kararı…

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Trendyol Süper Lig’de ilk hafta heyecanı sona erdi. Fenerbahçe – Gaziantep karşılaşması ekranlara damga vurdu.

Karşılaşma, sadece skor değil, aynı zamanda genç yetenek Ferdi Kadıoğlu'nun performansıyla da büyük bir iz bıraktı.

Adı birçok büyük kulüple anılan milli futbolcu, Inter ve Bayern Münih'in ilgisiyle gündeme gelmişti.

Sarı-lacivertli takımın sol bek pozisyonunda sahaya çıkan Ferdi Kadıoğlu, geleceği hakkında son kararı verdi. İşte yola devam edeceği takım...

Son noktayı koydu

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayı giymeye devam etme kararı aldı. 23 yaşındaki yıldız şampiyonluk yaşayana kadar takımdan ayrılmak istemiyor. Sözleşmesi 2926 yılına kadar devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon 48 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 4 gol ve 4 asist kaydetmişti.