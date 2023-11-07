Fethi kabir nedir, nasıl yapılır? Fethi kabir şartları Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ile gündeme gelen "fethi kabir" işlemi merak konusu oldu. Peki, fethi kabir nedir, neden yapılır? Fethi kabir işlemi nasıl yapılır? Mezar açmanın şartları nelerdir? İşte detaylar...

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2009 yılında katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar ettikten sonra ölüp ölmediği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Karabulut ailesi, Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemişti.

Yıllardır kabul edilmeyen talebe ilişkin Garipoğlu ailesinden bir adım geldi.

Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması talebinde bulundu.

Mezar açma işlemi, "fethi kabir" olarak adlandırılıyor. Bu kapsamda fethi kabir işlemine dair detaylar da merak konusu oldu.

Peki Feth-i Kabir nedir, neden yapılır? Fethi kabir şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

Fethi kabir nedir?

Defnedilmiş olan cesedin postmortem muayene için mezardan çıkarılması işlemine “fethi kabir” denir.

Fethi kabir ile ilgili düzenleme Yeni Ceza Muhakeme Kanunu (CMK) madde 87/4’ye göre; gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir.

Fethi kabir şartları

Feth-i kabrin şartları şunlardır:

Mezarın açılması durumunda işe yarayacak delilerin olması,

Soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme kararı olması,

Mezardan çıkarma kararının ölünün bir yakınına bildirilmesi,

Mezar açma ve ceset çıkarma işleminin dikkatli ve kuralına uygun yapılması,

Toksikolojik inceleme yapılacaksa cesedin kefeni ve mezar toprağından da örnek alınması.

Fethi kabir nasıl yapılır?

Öncelikle mezar açma kararı alınır. Bu kararı soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme verir. Karar müteveffanın bir yakınına bildirilir.

Mezar açma işlemi için gerekli araç ve gereçler hazırlanır.

Mezarda zehirli gazlar bulunabileceği için kabir açılır açılmaz içine girilmez. Havalandırma yapılır.

Ceset çıkarılır. Ceset yeni ise cesetten parça alınır. Ceset kokmuş veya çürümüş ise sadece gerekli organ veya kemik üzerinde inceleme yapılır.

Toksikolojik inceleme istenmişse cesedin kefeni, mezar toprağı ve tabuttan da örnek alınır. Zehirle ölüm olmuşsa bu yerlerde de kalıntı bulunabilir.

Cesedin fotoğraf ve video kaydı alınır; otopsi ve diğer incelemeler yapılır.