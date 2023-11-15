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Fil gördüğünü iddia eden çoban Ardahan'ı karıştırdı! Gerçek böyle ortaya çıktı..

Fil gördüğünü iddia eden çoban Ardahan'ı karıştırdı! Gerçek böyle ortaya çıktı.. Ardahan'da hayvan otlatan çobanın arazide fil gördüğünü iddia ederek çektiği bir fotoğraf sosyal medyayı salladı..