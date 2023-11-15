Fil gördüğünü iddia eden çoban Ardahan'ı karıştırdı! Gerçek böyle ortaya çıktı..

Ardahan'da yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ardahan'ın Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan bir çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Çobanın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede tüm Türkiye'de gündem oldu.
Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler bölgeye gelerek uzun süre arama çalışmaları yaptı.
İlk olarak fotoğrafı paylaşan çobanı bulan jandarma ekipleri daha sonra fil olduğu iddia edilen bölgede fili aramaya başladı.
Arama çalışmaları sürerken Ardahan Valisi Hüseyin Çiçek yaptığı bir açıklama ile olayın gerçek yüzünü ortaya çıkardı.
Gerçek olmadığı ortaya çıktı
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hayrettin Çiçek, “Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.