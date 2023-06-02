FİL SURESİ OKUNUŞU! Fil Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali.. Fil suresinin faziletleri.. Fil suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı sık sık araştırılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in 105. suresi olan Fil Suresi'nin faziletleri nelerdir? İşte Fil suresi hakkında merak edilenler..

Mekke döneminde inen Fil suresi Kur'an-ı Kerim'in yüz beşinci suresidir. Fil suresi beş ayetten oluşur. Fil Suresi, Elemtera suresi olarak da bilinir.

İnternette Fil suresi okunuşu sık sık araştırılmaktadır. Çünkü Fil suresinin çeşitli faziletleri ve faydaları bulunmaktadır.

Fil suresi adını, ilk ayette geçen 'Fil' kelimesinden almaktadır. Bu surede Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe'nin helak edilişi anlatılmaktadır.

Fil suresinin Arapça okunuşı, Türkçe anlamı ve faziletlerini sizler için derkedik. İşte Fil suresi hakkında merak edilenler..

Fil suresi Arapça okunuşu

- Bismillahirrahmanirrahim

- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashabilfil

- Elem yec'al keydehüm fîitadlil

- Ve ersele aleyhim tayran ebabil

- Termihim bihicaratin min siccil

- Fece'alehüm ke'asfin me'kül

Fil suresi Türkçe anlamı

- Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

- Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

- Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.

- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

- Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Fil suresi fazileti

Kullarına derdi veren Yüce Allah dermanını da vermiştir. Kur’an-ı Kerim surelerini okumanın aynı zamanda birer zikir olduğu da düşünülürse, bu surelerin özelliklerindeki hikmet ve incelikleri daha iyi anlamış oluruz. Fil suresi fazileti, faydaları ve özellikleri şu şekildedir:

'Düşmanlarına karşı Fil Suresini okuyan kimse, düşmanlarını mağlup eder.' Sureleri okuma adeti ise en az üç, beş ve yedi kere olur. Sonra yüz kere olabildiği gibi daha fazla da olabilir.

Fil suresi hakkında "Akşam ile yatsı arasında bin kere okuyan kimse, her türlü muradına kavuşur ve tüm dilekleri gerçek olur" buyrulmuştur.