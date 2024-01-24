Filenin sultanı Zehra Güneş açıkladı! İçimde hep orada oynamak var… Milli voleybolcu Zehra Güneş’ten çarpıcı açıklamalar geldi. Nerede oynamak istersin diye soruldu. Bu cevabı kimse beklemiyordu…

ensonhaber.com

Vakıfbank ve A Mlli Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş kariyerindeki başarılarla sıkça gündeme geliyor.

Başarısını hemen her maçta gözler önüne seren filenin sultanı kariyeri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Milli voleybolcu TRT Spor ile gerçekleştirdiği röportajında, kariyer hedefi konusunda milyonların merak ettiği transfer sorusunu yanıtladı. Güneş, verdiği cevap ile herkesi şaşırttı.

İçinde hep orada oynamak varmış…

Milli yıldız Zehra Güneş verdiği röportajda kariyer hayallerinden bahsetti. Güneş, kendisine yöneltilen "Günün birinde farklı bir ligde oynamak ister misin?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı.

"Ben kendimi çok şanslı hissediyorum, çok küçük yaşta bu hayatta ne istediğimi bulduğum için. Kendimi bulabildiğim bir yerde çalıştığım için çok mutluyum. O yüzden her ligde oynayabileyeceğimi düşünüyorum. Çin, Japonya, İtalya, Türkiye hepsi çok değerli ligler voleybol adına. Ama hep bir içimde İtalya'da oynamak var. O yüzden sevdiğiniz işi bulmak bence nerede olduğunuz değil"