Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu 2023 FIVVB Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hırvatistan galibiyeti sonrası adını çeyrek finale yazdırdı. Voleybolseverler, Filenin Sultanları’nın çeyrek final mücadelesine dair detayları merak ediyor.

Türk voleybolseverler, Filenin Sultanları'nın çeyrek final maçını heyecanla bekliyor.

Milli Takım, tüm gücüyle sahada mücadele ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak.

Türk Milli Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde grup aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Milliler, Tayland ve Brezilya galibiyetlerinin ardından, ligin 3. etap 4. mücadelesinde Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini üçe çıkaran Filenin Sultanları, çeyrek final maçına hazırlanıyor.

Peki voleybolseverlerin merakla beklediği Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? İşte detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek final maçı ne zaman?

Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçı 13 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin saati henüz belli olmadı. TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

2023 Milletler Ligi puan durumu

1- Polonya - 26

2- ABD - 24

3- TÜRKİYE - 26

4- Brezilya - 21

5- Almanya - 20