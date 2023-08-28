Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda heyecan dolu bir maça çıktı.
Belçika ile karşılaşan Filenin Sultanları, büyük bir mücadele sonucunda galip gelerek çeyrek finale yükseldi.
A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Türkiye, sahada gösterdiği üstün performansla Belçika'yı setlerde 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Filenin Sultanları çeyrek final turunda Polonya ile mücadele edecek. Maçın galibi, yarı finale yükselecek.
Kritik mücadele için geri sayım başladı. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Polonya maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya ile çeyrek final maçı, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.