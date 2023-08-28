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Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Abone Olun

Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalde Filenin Sultanları Polonya ile kozlarını paylaşacak. Gözler şimdi maçın detaylarında. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

ensonhaber.com Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda heyecan dolu bir maça çıktı. Belçika ile karşılaşan Filenin Sultanları, büyük bir mücadele sonucunda galip gelerek çeyrek finale yükseldi. A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Türkiye, sahada gösterdiği üstün performansla Belçika'yı setlerde 3-1 mağlup etmeyi başardı. Filenin Sultanları çeyrek final turunda Polonya ile mücadele edecek. Maçın galibi, yarı finale yükselecek. Kritik mücadele için geri sayım başladı. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - Polonya maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya ile çeyrek final maçı, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

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