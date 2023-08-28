Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Türkiye A Milli Kadın Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda heyecan dolu bir maça çıktı.

Belçika ile karşılaşan Filenin Sultanları, büyük bir mücadele sonucunda galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Türkiye, sahada gösterdiği üstün performansla Belçika'yı setlerde 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Filenin Sultanları çeyrek final turunda Polonya ile mücadele edecek. Maçın galibi, yarı finale yükselecek.

Kritik mücadele için geri sayım başladı. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Polonya maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya ile çeyrek final maçı, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.