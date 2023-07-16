Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Türkiye - Çin voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde adım adım finale yükseldi.

Dün akşam ABD ile yarı final maçına çıkan Filenin Sultanları, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Son derece başarılı bir performans gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, tüm Türkiye’yi sevince boğdu.

Galibiyetle sonuçlanan yarı finalin ardından gözler final maçına çevrildi. Türkiye, final maçında Çin ile eşleşti.

Peki Türkiye - Çin voleybol ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

Türkiye - Çin final maçı ne zaman?

Filenin Sultanları ve Çin arasında yapılacak olan şampiyonluk maçı, 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü (yarın) saat 01:30’da başlayacak. Maç, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.