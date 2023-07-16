Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Türkiye - Çin voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde adım adım finale yükseldi.
Dün akşam ABD ile yarı final maçına çıkan Filenin Sultanları, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.
Son derece başarılı bir performans gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, tüm Türkiye’yi sevince boğdu.
Galibiyetle sonuçlanan yarı finalin ardından gözler final maçına çevrildi. Türkiye, final maçında Çin ile eşleşti.
Peki Türkiye - Çin voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…
Türkiye - Çin final maçı ne zaman?
Filenin Sultanları ve Çin arasında yapılacak olan şampiyonluk maçı, 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü (yarın) saat 01:30’da başlayacak. Maç, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.