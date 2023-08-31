Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı devam ediyor…
A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finaldeki muhteşem performansıyla adını yarı finale yazdırdı.
Filenin Sultanları, Polonya karşısında sergilediği etkileyici oyunla 3-0'lık galibiyet elde etti.
Şimdi ise gözler, Türkiye'nin yarı final maçına çevrildi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 5. kez üst üste yarı finale yükselmenin gururunu yaşarken, bu seferki rakip İtalya oldu.
İtalya, çeyrek finalde Fransa'yı 3-0 yenerek yarı finale adımını atmıştı.
Türkiye ile İtalya arasındaki yarı final maçı, voleybolseverleri ekrana kilitleyecek bir mücadeleye sahne olacak. İşte maçın detayları…
Türkiye - İtalya maçı ne zaman?
Türkiye – İtalya yarı final maçı 1 Eylül Cuma günü (yarın) saat 18:00’de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
A Milli Takım yarı finale 7. kez yükseldi!
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihi bir başarıya daha imza atarak 7. kez yarı finale çıktı.
Takım, 2003 ve 2011 yıllarında yarı finale yükselmişti. Ardından son 5 turnuva olan 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te de yarı finale adını yazdırmayı başardı.
Bu güne kadar Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak turnuvaya katıldı.
Altın madalyaya ulaşmak için sadece 2 galibiyet uzaklıkta bulunan takım, büyük bir heyecanla ve kararlılıkla yarı final mücadelesine odaklandı.