Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? A Milli Takım, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda voleybolseverlerin yüzünü güldürdü. Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Peki, Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye – İtalya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

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2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı devam ediyor…

A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finaldeki muhteşem performansıyla adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Sultanları, Polonya karşısında sergilediği etkileyici oyunla 3-0'lık galibiyet elde etti.

Şimdi ise gözler, Türkiye'nin yarı final maçına çevrildi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 5. kez üst üste yarı finale yükselmenin gururunu yaşarken, bu seferki rakip İtalya oldu.

İtalya, çeyrek finalde Fransa'yı 3-0 yenerek yarı finale adımını atmıştı.

Türkiye ile İtalya arasındaki yarı final maçı, voleybolseverleri ekrana kilitleyecek bir mücadeleye sahne olacak. İşte maçın detayları…

Türkiye - İtalya maçı ne zaman?

Türkiye – İtalya yarı final maçı 1 Eylül Cuma günü (yarın) saat 18:00’de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

A Milli Takım yarı finale 7. kez yükseldi!

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihi bir başarıya daha imza atarak 7. kez yarı finale çıktı.

Takım, 2003 ve 2011 yıllarında yarı finale yükselmişti. Ardından son 5 turnuva olan 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te de yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Bu güne kadar Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak turnuvaya katıldı.

Altın madalyaya ulaşmak için sadece 2 galibiyet uzaklıkta bulunan takım, büyük bir heyecanla ve kararlılıkla yarı final mücadelesine odaklandı.