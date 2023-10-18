Filistin için secdeye: Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Diyanet İşleri Başkanlığı, 18 Ekim Çarşamba günü öğle namazının akabinde Filistin'de katledilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıkladı. Peki, gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? İşte adım adım kılınışı...

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İsrail, Müslüman kanı dökmeye devam ediyor.

İşgal ettiği topraklarda insanlık suçu işleyen İsrail askerleri, bu kez hastaneyi bombaladı.

Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi’'ne düzenlenen saldırıda yüzlerce sivil yaşamını yitirdi.

Vahşetin boyutu gözler önüne serilirken, dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.

İsrail’in Gazze Şeridi'nde hastaneyi vurmasına tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyâbî cenaze namazı kılınacak" dedi.

Gıyabi cenaze namazının normal kılınan cenaze namazından herhangi bir farkı yoktur. Toplu ölümlerin olması durumunda vefat sebepleri zikredilerek niyet getirilir.

Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Peki, gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? İşte niyeti ve kılınışı...

Gıyabi cenaze namazı kılınışı

Cenaze namazı rüku ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir.

Birincisi ihram tekbiri olmak üzere toplamda 4 defa tekbir getirilir.

Birinci tekbirden sonra Sübhaneke suresi okunur.

İkinci tekbirden sonra Peygamber Efendimize (sav) salat ve selam getirilir. Salli- Barik dualarını okumak daha faziletlidir.

Üçüncü tekbirden sonra vefat edenlere dua edilir. Bilenler cenaze duasını (Tirmizi, Cenaiz, 38), bilmeyenler ise dua niyetiyle “Fatiha” suresini veya başka bir duayı okurlar.

Dördüncü tekbirden sonra müminlere dua edilir ve sonrasında selam verilir.