Filistin protesto sembolü nedir? Sokakta taşıyan tutuklanıyordu... İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında, Filistin bayrağı ve renklerinin yasaklanmasının ardından bu sembol protesto sembolü haline gelmiş ve onu bir dönem onu taşıyanlar tutuklanmıştı. İşte Filistin protesto sembolü…

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ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Dün akşam yayınlanan bölümde Filistin'in protesto sembolü hakkında sorulan soru şu şekilde:

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?

Filistin'in protesto sembolü: Karpuz dilimi

Karpuz, sadece bir meyve değil, Filistinliler arasında dayanışma ve bağımsızlık isteğini temsil ediyor.

1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'yi kontrol altına alması, Filistinliler arasında bu sembolün yükselmesine neden oldu. İsrail'in 1980'de Doğu Kudüs'ü ilhak etmesi, karpuzun sembolik anlamını daha da artırdı.

İsrail hükümeti, Filistin bayrağının Gazze ve Batı Şeria'da açıkça sergilenmesini suç saydı ve bu sembolün yayılmasına karşı bir dizi yasal engel oluşturdu. Ancak Filistinliler için karpuz, özgürlük ve direnişin bir sembolü olarak kalmaya devam etti.