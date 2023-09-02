FİNAL MAÇI! Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynanacak olan Türkiye - Sırbistan final maçının detayları belli oldu. İşte maçın bilgileri..

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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları yarı finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Son derece çekişmeli geçen maçta oyuncularımızın yüksek performansı maçı kazanmamızı sağladı.

15 Ağustos tarihinde başlayan CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 3 Eylül Pazar günü oynanacak final maçı ile sona erecek.

Dünyanın bir numarası olan Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ardından CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı da kazanmak istiyor.

Voleybol severler Sırbistan ile oynanacak olan final maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanacak olan CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın detayları..

Türkiye - Sırbistan final maçı ne zaman?

Türkiye ile Sırbistan arasında oynanacak olan final maçı 3 Eylül Pazar günü saat 21:00'de oynanacak. Zorlu müsabakanın TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.