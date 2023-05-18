Finalistler belli oldu! Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final maçlarının tamamlanmasıyla finalistler belli oldu. Futbolseverler final maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki Şampiyonlar Ligi finalistleri hangi takımlar oldu? Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı sona erdi. Futbolseverlerin gündeminde Şampiyonlar Ligi final maçı yer alıyor. Devler Ligi’nin yarı final turunda Real Madrid Manchester City ile, Milan ise Inter ile karşı karşıya geldi. Turun ilk maçında Inter Milan’ı 2-0 yenmişti. Rövanş maçında da 1-0 galip gelen Inter ligin ilk finalisti oldu. Real Madrid ise Manchester City ile berabere kalmıştı. Rövanş maçında 4-0 galip gelen Manchester City, finalde Inter’in rakibi oldu. Şampiyonlar Ligi’nde finalistlerin belli olmasıyla final karşılaşmasının detayları merak konusu oldu. Peki Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı Türkiye’de oynanacak. Inter - Manchester City arasında gerçekleşecek olan mücadele 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.