Fındığın ana vatanı neresi? En iyi fındık nerede yetişir?

Hüseyin Topuz

Fındık, lezzeti ve besin değeriyle dünyanın en sevilen kuruyemişlerinden biridir.

Türkiye, bu değerli ürünün yetiştirilmesinde önde gelen ülkelerden biri olarak kabul edilir.

Fındık üretimi denildiğinde akla ilk gelen yer Karadeniz Bölgesi'dir. Karadeniz'in eşsiz iklimi ve verimli toprakları, fındığın kalitesini ve tadını mükemmel kılar.

Bu bölgelerde yetişen fındıklar, hem iç pazarda hem de uluslararası arenada büyük bir talep görmektedir.

Peki, en iyi fındık nerede yetişir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

En iyi fındıklar, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yetişir. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun illeri, kaliteli fındık üretimiyle bilinir.

Bu bölgenin iklimi ve toprak yapısı, fındık ağaçlarının en verimli şekilde büyümesini sağlar.

Ayrıca, İtalya'nın Piyemonte bölgesi ve ABD'nin Oregon ve Washington eyaletleri de kaliteli fındık üretimi yapan diğer önemli bölgelerdir.

Fındığın ana vatanı neresi?

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki arşivlerde yapılan araştırmalar neticesinde, fındığın kültürel menşeinin Çin olduğu ve daha sonra İran'a geçtiği, oradan da Anadolu'nun Doğu Karadeniz kıyılarına dikildiği belirlenmiştir.

Yaratılış kaynağı Çin olmasına rağmen, fındığın anavatanı olarak Türkiye'nin Karadeniz bölgesi gösterilmektedir. Çin kaynaklarına göre fındığın, M.Ö 2838 yılında yetiştirildiği ifade edilmektedir.