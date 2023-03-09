Fiorentina - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi son 16 turu.. Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın detayları..

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçları ilk maçları bugün oynanacak. Temsilcimiz Sivasspor deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

Fiorentina ile Sivasspor arasında oynanacak maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubunu lider olarak tamamlayan Sivasspor son 16 turunda Fiorentina ile eşleşmişti.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Temsilcimiz tr için avantajlı bir skor elde etmek için mücadele edecek.

Peki, Fiorentina - Sivasspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Fiorentina - Sivasspor maçı ne zaman oynanacak?

Fiorentina - Sivasspor maçı 9 Mart 2023 Perşembe (bugün) günü saat 23.00'de oynanacak. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ve TV 8,5 kanallarında naklen yayınlanacak.