Firavunların gençlik sırrı! Hibiskus nedir, faydaları nelerdir? Antik Mısır'dan bu yana faydalarıyla süregelen Hibiskus otu, çay olarak demlenip tüketiliyor. Hibiskus çayının sağlığa etkileri nelerdir tüketmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Hibiskus nedir? Hibiskus çayı faydaları nelerdir?

Ebegümeci ailesinden olan Hibiskus bitkisi, Antik Mısır'da ölümsüzlük iksiri olarak bilinirdi.

Yüzyıllardır sağlığa faydaları ile öne çıkan Hibiskus çayının etkileri oldukça dikkat çekicidir.

Antioksidan kaynağı olan Hibiskus, rengi ve aromasıyla özellikle yaz aylarında ferahlık verir. Beta karoten ve C vitamini değerleriyle bedeni zinde tutan Hibiskus, yaprakları kurutulup demlenerek tüketiliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar bu faydalı bitkinin çeşitli kısımlarını gıda ve ilaç olarak kullanıyor.

Peki, Hibiskus ne işe yarar? Hibiskus çayının faydaları nelerdir? İşte etkileri...

Hibiskus çayının faydaları:

Hibiskus çayının en etkileyici ve iyi bilinen faydalarından biri, kan basıncını düşürebilmeye yardımcı olmasıdır. Düşük tansiyonu olanlara tavsiye edilmez.

Vücutta bulunan serbest radikalleri yok etmeye yardımcı olur. Bu sayede yaşlanma etkilerinin geciktirilmesine yardımcı olduğu söylenebilir.

İçeriğinde yüksek miktarda C vitamini bulunan hibiskus çayı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Bağırsak hareketlerinin arttırılmasına destek olarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasını katkı sağlar.

Hibiskus çayı, karbonhidrat emilimini yavaşlatma etkileri gösterir. Böylece kan şekerinin dengelenmesine büyük katlı sağlar.

Gaz sancısı, hazımsızlık gibi sorunları azaltıcı etkilere sahiptir.

Kadınlarda sık yaşanan regl sancısı, hormonal bozukluklar, ağrı ve kramp gibi durumlar yatıştırabilir.