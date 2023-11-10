Fırsat avcıları buraya! Tarım Kredi Market’ten indirim rüzgarı: Bu fiyatlar başka yerde yok Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kasım ayında birbirinden cazip indirimlerle sizleri bekliyor. 9-17 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler arasında yok yok! İşte Tarım Kredi Market indirim kataloğu…

ensonhaber.com

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bu hafta müşterilerine özel birbirinden avantajlı indirimlerle dolu yeni bir aktüel ürün kataloğu yayınladı.

9-17 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak bu özel kampanya, alışveriş yaparken hem bütçenizi korumanızı hem de kaliteli ürünlere ulaşmanızı sağlayacak.

Bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğunda, günlük yaşamın vazgeçilmezi olan temel ihtiyaç ürünlerinde cömert indirimler bulunuyor.

Yağ, et, peynir, sucuk, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.

Bu indirimleri kaçırmamak için Tarım Kredi Kooperatif Market indirim kataloğuna bir göz atın…