Fırtına öncesi sessizliğin nedeni bakın neymiş

Yağmur Uçar

Günlük hayatta sıkça kullandığımız bir söz vardır: “Fırtına öncesi sessizlik.”

Genelde büyük bir olay ya da patlak verecek bir tartışma öncesinde ortalık olağandışı şekilde sakinleştiğinde söyleriz.

Bu söz kulağa çok etkileyici gelir ama hiç düşündünüz mü, gerçekten fırtınadan önce bir sessizlik olur mu...

İşte yanıtını sizler için araştırdık.

Aslında bu deyim sadece mecaz değil, doğada yaşanan gerçek bir duruma da dayanıyor.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bazı fırtınalardan hemen önce gerçekten garip bir sakinlik yaşanır. Hava birden durur, rüzgâr kesilir, kuşlar susar. Adeta doğa nefesini tutmuş gibidir.

Bu durumun bilimsel açıklaması da var. Fırtına yaklaşmadan hemen önce atmosferdeki hava basıncı hızla düşer. Bu düşüş, rüzgâr hareketlerini yavaşlatır. Rüzgâr durunca etraftaki doğa sesleri de kesilir.

Ayrıca nem oranı artar, hava ağırlaşır ve bu da sesi daha az duymamıza neden olur. Hayvanlar da bu değişimi hisseder, sessizleşir, saklanır.

İşte tam bu anda “fırtına öncesi sessizlik” deyimi anlam kazanır.