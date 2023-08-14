Fısır fısır geliyor! Sessiz kalp krizini hemen anlayın! Eğer göğüs kafesiniz... Kalp krizi geçirenlerin büyük bir çoğunluğu o an farkına varamayabiliyor. İşte sessiz kalp krizi olarak bilinen bu tehlikeli durumun sinyalleri...

Göğsünüzdeki ağrıyı hafif diye umursamıyorsanız,

Soğuk soğuk ter döküyor ancak havadandır diyorsanız,

Halsizliğinizi yoğunluğunuza bağlıyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz.

Kalp krizi çoğu zaman "geliyorum" demez. Bu sebeple, "sessiz kalp krizi", tıpta yerini almıştır.

Kalp krizi tanınmayan bazı hastalar genellikle başka bir sebeple doktora gittiklerinde haftalar veya aylar sonra bunu öğrenirler.

Sessiz kalp krizi nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir bilirseniz hayat kurtarırsınız.

Kalp krizi belirtisi her zaman şiddetli ve ani göğüs ağrısı şeklinde meydana gelmeyebilir.

İhmale gelmez

Devam eden ve dinlenme ile geçmeyen göğüs ağrısı veya basıncı erken uyarı işareti olabilir.

Kalp krizi belirtileri arasında mide bulantısı ve kusma, ani soğuk ter basması, baş dönmesi, sıkıntılı genel durum, çabuk yorulma, nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu da yer almaktadır.