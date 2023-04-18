Fitre en geç ne zamana kadar verilir? Fitre son günü 2023 Ramazan biterken fitresini henüz vermemiş olanlar ise en son verebilecekleri tarihi araştırıyor. Peki, Ramazan fitresi en geç ne zaman verilir? Fitre hangi güne kadar verilebilir? İşte son günü...

Ramazan ayında verilen fıtır sadakası olan fitrenin verilmesi gereken bir zaman dilimi var.

Ramazan'ın son günlerinde, fitrenin tarihi de merak konusu oldu.

2023 yılında günlük 70 lira olarak açıklanan Ramazan fitresi, her Müslüman'ın görevidir.

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105).

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Peki, fitre en geç ne zaman verilir? Fitre hangi güne kadar verilmeli? Fitrenin son günü...

Fitre için son günler

Ramazan fitresinin bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır.