Folik asit nedir, ne işe yarar? Folik asit hangi besinlerde bulunur? Faydalı ve zararları nelerdir? Özellikle de hamilelik döneminde alınması gereken ve vücudumuzun üretimini yapamadığı vitaminlerin başında folik asit gelir. Peki bu folik asit nedir, ne işe yarar? Faydaları ve zararları nedir? İşte, tüm detayları…

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Vitaminler sağlığımız için oldukça faydalıdır. Vücudumuz ise bazı vitaminleri üretebilirken bazıları ne yazık ki dış kaynaklardan alınmadan sağlanamaz.

Özellikle de hamilelik döneminde alımı önemli olan vitaminler vardır. Bu vitaminlerin başında ise folik asit gelir. Folik asit, vücudumuz için kritik öneme sahip olan B vitamini ailesine ait bir bileşiktir.

Folik asit, hücre bölünmesi, protein sentezi ve genetik materyalin oluşumu gibi temel metabolik süreçlerde kritik bir rol oynar.

Folik asit nedir?

Folik asit, B vitamini ailesine ait bir vitamindir ve suda çözünen bir yapıya sahiptir. Kimyasal olarak, folik asit B9 vitamini olarak da bilinir ve en genel anlamıyla, vücutta hücre bölünmesi ve DNA sentezi gibi önemli işlevlere katılan bir vitamindir.

Birçok gıdanın içeriğinde doğal olarak veya çeşitli takviye ürünlerin içerisinde bulunur. Hücre bölünmesinde önemli fonksiyonlarda rol alması nedeniyle hamilelik, bebeklik ve ergenlik gibi hızlı büyüme dönemlerinde yeterli düzeyde tüketilmesi son derece önemli bir vitamindir.

Folik asit faydaları nedir?

Folik asit, vücuda oksijen sağlayan sağlıklı kan hücrelerinin oluşmasına yardımcı olur. Folik asit eksikliği ile birlikte yorgunluk, halsizlik ve soluk bir ten rengi meydana gelebilir. Folik asit, DNA ve diğer genetik materyallerin sentezlemesi, onarımı ve hücrelerin bölünmesi için de oldukça önemlidir.

Depresyon, folik asiti düşük olan kişilerin depresyona daha yatkın olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, folik asit takviyeleri almak depresyon ilaçlarını daha etkili hale getirebilir.

Otizm, bazı araştırmalar, hamilelikten önce ve hamilelik sırasında folik asit almanın bebeğin otizme yakalanma olasılığını azaltabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, çalışma sonuçları kesin değildir ve folik asidin potansiyel rolünü belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Romatoid artrit, doktorlar romatoid artriti desteklemek için folik asit kullanılmasını tavsiye edebilir. Folik asit takviyeleri almanın bu yan etkileri büyük oranda azaltabileceğini düşündürmektedir.

Folik asit hangi besinlerde bulunur?

Folik asidin doğal formu olan ve folat içeren besinleri daha fazla tüketmeye çalışabilirsiniz. İçerisinde folik asit içeren bazı besinler ise şunlardır;

Baklagiller, kuşkonmaz, kuru fasulye, ay çekirdeği, domates suyu, maydanoz, nane, kişniş çilek pancar, turunçgiller, brüksel lahanası....

Brokoli, ıspanak, yumurta, soya fasulyesi, kereviz, ceviz, tahin, fındık, ciğer, buğday, papaya, muz ve avokado.