Forma numarası belli oldu! İşte Arda Güler'in sürpriz tercihi Real Madrid'e giden Arda Güler'in forma numarası da belli oldu. Dünyanın gözü üstüne olan genç yeteneğin tercihi ters köşe yaptı.

Türkiye'yi gururlandıran genç yetenek Arda Güler, Fenerbahçe kariyerini noktaladı.

Başarılarıyla Milli Takım'a da büyük bir imza atan Güler'in yeni takımı Real Madrid oldu.

Gençlerbirliği alt yapısından Madrid'e uzanan yolda rekor teklifler alan Arda Güler, İspanyol takımla 6 yıllık sözleşme yaptı.

Arda'nın bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu ve kontratta 10 milyon euroluk da bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi.

Futbol dünyasının yakından takip ettiği Arda Güler'in terleteceği forma da belli oldu.

Arda'nın forma numarası

Fenerbahçe'de profesyonel olduğu dönemde ve A Milli Takım'a ilk davet edildiğinde 25 numarayı giyen, ardından 10 numaranın sahibi olan Arda Güler'in Real Madrid'de de 25'i alması bekleniyordu.

AS, milli oyuncumuzun 24 numarayı giyeceğini duyurdu.