Fransa - Hollanda maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri! Euro 2024 elemelerinde Fransa, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç için nefesler tutuldu. Maçın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Fransa – Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri heyecanı dün başladı. Euro 2024 elemelerinde Dünya Kupası finalisti Fransa, Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Avrupa'nın en büyük takımları arasında yer alan iki takım büyük turnuva için mücadele edecek. Maçın kazananı turnuvaya katılmaya hak kazanacak. Dün gerçekleşen İtalya - İngiltere maçında, İngiltere 2-1 galip gelerek turnuvaya katılmaya hak kazandı. Fransa ve Hollanda gibi iki dev takımın mücadelesi heyecanla bekleniyor. Peki Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler… Fransa - Hollanda maçı ne zaman? Euro 2024 elemeleri B grubu mücadelesi olan Fransa - Hollanda maçı bugün saat 22.45’te başlayacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Fransa: Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappe; Giroud Hollanda: Cillessen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake; Wijnaldum, De Roon, Berghuis; Malen, Weghorst, Depay