FRANSA SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs seçimleri Fransa oy oranları! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu dün gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçimler sonrası yurt dışında kullanılan oyların oranı merak uyandırdı. Seçim sonucu en çok merak edilen ülkeler arasında Fransa yer alıyor. Peki, Fransa'da oy dağılımı nasıl oldu? İşte sonuçlar..

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği ikinci tur seçimleri dün gerçekleştirildi ve seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından vatandaşlar yurt dışında hangi adayın ne kadar oy aldığını araştırmaya başladı. Seçmenler ülke ülke oy oranlarını araştırmaya başladı. En çok merak edilen ülkeler arasında yer alan Fransa'da kullanılan oylar sayıldı ve sonuç belli oldu. Anadolu Ajansı verilerine göre 402 sandık kurulan Fransa'da 190.533 seçmen oy kullandı. Peki, Fransa'da oy dağılımı nasıl oldu. İşte Fransa seçim sonucu.. Fransa oy oranı Fransa'da sandıkların tamamı açıldı. İşte oluşan oy oranları.. Recep Tayyip Erdoğan : %66.57 (126.212 oy) Kemal Kılıçdaroğlu : %33.43 (63.377)