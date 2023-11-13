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Fransız basınından olay iddia! Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İşte yeni takımı..

Fransız basınından olay iddia! Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İşte yeni takımı.. Fransız basını geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan istifa eden Burak Yılmaz'ın yeni adresinin belli olduğunu iddia etti. İşte Fransızlara göre Burak Yılmaz'ın yeni adresi ve görevi..

ensonhaber.com Yeni sezona Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yaparak başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in istifa etmesinin ardından Beşiktaş'ın başına getirilmişti. Beşiktaş'ın başında 6 maça çıkan Burak Yılmaz alınan kötü sonuçların ardından geçtiğimiz hafta istifa etti. Siyah beyazlıların başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 yenilgi alan Burak Yılmaz'ın istafası sonrası yeni adresi merak uyandırdmıştı. Fransız basınında yer alan iddiaya göre Burak Yılmaz'ın yeni adresi ve görevi belli oldu. Fransa basınında yer alan iddiaya göre Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu. Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın Katar'a gideceği iddia edildi. Burak Yılmaz'ın Lille'den eski teknik direktörü olan Christophe Galtier'in yanına yardımcı olarak gideceği ifade edildi. Christophe Galtier, Al-Duhail takımını çalıştırıyor. Burak Yılmaz'ın Christophe Galtier'in yardımcısı olacağı iddiası sosyal medyada gündeme oturdu. İddiaların gerçek olup olmadığı ilerleyen günlerde belli olacak..