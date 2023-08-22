Fucidin krem nedir, ne işe yarar? Fucidin antibiyotikli mi? FİYATI 2023! Fucidin krem hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kullanım şekli ve etkilerini araştırıyor. İşte Fucidin kremin faydaları...

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İlaç ve kremlerin ne işe yaradığını öğrenmek için prospektüsleri okunabilir. Günümüzde arama motorlarında da sıkça araştırma yapılmaktadır.

Enfeksiyon denilince akla gelen ilk kremlerden olan Fucidin, eczanelerde satılıyor.

Fucidin kremin ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığı da sıklıkla merak ediliyor.

Yara, sivilce, kesik, ısırık gibi durumlarda reçete edilen Fucidin, içerisinde 20 miligram fusidik asit ve yardımcı madde olarak 0.04 mg butilhidroksianisol, 111 mg setil alkol bulunduran sadece eczanelerde satılan antibiyotik ilaçtır.

Peki, Fucidin krem nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Fucidin krem ne kadar? İşte bilgiler...

Fucidin neye iyi gelir?

Fucidin krem, ciltte bakteri nedeniyle oluşan iltihaplı yaraların, cilt bozukluklarının ve lekelerin tedavisinde kullanılan antibiyotikli krem türüdür.

Yaralar, kesikler, hafif yanıklar, arı veya böcek sokmaları, sivrisinek ısırıkları, sivilce izleri, sivilceler ve akneler, yara izleri, gibi birçok durumda bakteriyel enfeksiyonları tedavi eder.

Fucidin krem nasıl sürülür?

2 hafta kadar enfekte bölgeye günde 3 defa uygulanır.

Fucidin krem fiyatı 2023

Fucidin kremin 2023 itibariyle fiyatı 73,75TL​'dir.