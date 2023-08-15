Funda suyu nasıl içilir, faydaları nelerdir? Sabahları funda suyunun etkisi Bitkisel bir su olan funda suyu, son dönemle oldukça revaçta...Funda suyunun şaşırtan faydaları, tüketicilerin ilgisini çekiyor. Peki, funda suyu nasıl içilir? Ne işe yarar? İşte etkileri...

Fundagiller familyasına ait olan funda bitkisi, hoş kokusuyla bilinir. Toplanıp kurutularak saklanan funda, son dönemlerde bitki suyu olarak tüketiliyor.

Raflarda "funda suyu" olarak yerini alan öz, tüketicilerin beğenisini topluyor.

Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı faydaları olan funda suyu, sabahları aç karna tüketiliyor.

Funda suyunu denemek isteyenler, ne işe yaradığını da merak ediyor.

Peki, funda suyu faydaları nelerdir? İşte detaylı bilgiler...

Sabahları funda suyu içmenin faydaları

Funda, içeriğinde barındırdığı arbutin maddesi sayesinde vücudun rahatlamasını ve gevşemesini sağlar. Bu madde aynı zamanda uykuya dalmayı da kolaylaştırır.

Özellikle vücuttan gerginliğin atılmasıyla birlikte stres oluşumunu da önlüyor.

Funda, taşıdığı mineraller sayesinde Vücudumuzun farklı sebeplerle kaybettiği gücü geri kazandırır.

Cinsel performansı artırıcı etkisi vardır ve bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisinde de kullanılır.

Vajinal akıntıyı tedavi eder.