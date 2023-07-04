FUTBOL DEVRİMİ! Ofsayt kuralı değişti mi? Yeni ofsayt kuralı nasıl? FIFA, ofsaytta soru işaretinin sonunu getirmek için harekete geçti. Futbol severler ise "Ofsayt kuralı değişiyor mu? Yeni ofsayt kuralı nedir?" merak ediyor. İşte yeni detaylar haberimizde...

FIFA, futbolda devrim niteliğinde bir adım attı.

Futbolun tartışmalı konularından biri olan santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için yeni bir karar gündemde.

FIFA'nın geliştirme direktörü Arsene Wenger, ofsayt kuralını düzenlemek üzere teklif sundu. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda müsabakalarda ofsaytların yarı yarıya azalması bekleniyor.

Futbol tutkunları ise yeni ofsayt kuralını araştırmaya koyuldu. Ofsayt değişti mi, yeni ofsayt kuralı nedir, nasıldır merak ediliyor.

Ofsayt değişti mi?

FIFA, milimetrelerle ölçülebilecek ofsaytların sonunu getirmek için geliştirme direktörü Arsen Wenger öncülüğünde harekete geçti.

Hücum oyuncusunun, son savunmacının tamamen önünde yer alması durumunda ofsayt olarak kabul göreceği yeni düzenleme değerlendirmeye alındı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) yetkilileri Marca'ya yaptığı açıklamada, "Bir noktada önlemler alınacak ve belki de beş ya da altı santimetrelik bir ofsaytın olmadığı belirlenecek. Her şey inceleniyor." ifadelerini kullandı.

İşte yeni ofsayt kuralı

FIFA'nın yeni ofsayt kuralında sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.

Futbolcunun tüm vücudu defansın önündeyse o zaman ofsayt kararı verilecek.

Yeni kural ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak. Ardından diğer ülkelerde uygulanmaya başlayacak.