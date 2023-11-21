Futbol dünyası bunu konuşuyor! San Marino durdurulamıyor! Üç maç üst üste..

Dünya futbolunda San Marino rüzgarı esmeye devam ediyor. San Marino milli futbol takımı, üç maç üst üste gol atarak tarihi bir başarıya imza attı.
EURO 2024 elemeleri H Grubu’nda mücadele eden San Marino oynadığı 10 maçta 10 mağlubiyet aldı ancak onlar için gol atmak bile büyük mutluluk kaynağı oluyor.
San Marino grupta oynadığı 10 maçta 3 gol atarken kalesinde 31 gol gördü.
San Marino, EURO 2024 Elemeleri'nde oynadığı son üç maçta da gol attı.
San Marino 1-2 Danimarka
Kazakistan 3-1 San Marino
San Marino 1-2 Finlandiya
17 Ekim'de Danimarka ile karşılaşan San Marino milli takımı iki yıl aradan sonra gol atma başarısı göstermişti.
San Marino 17 Kasım'da deplasmanda Kazakistan'la karşılaştı ve maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Ancak San Marino bu maçta attığı gol ile 18 yıl aradan sonra iki maç üst üste gol atma başarısı gösterdi.
San Marino, dün oynanan maçta da Finlandiya’ya 2-1 yenildi. San Marino attığı bu gol ile de üç maç üst üste gol atarak kendi rekorunu kırdı.