Futbol dünyası bunu konuşuyor! San Marino durdurulamıyor! Üç maç üst üste.. Oynadığı son üç maçta gol atma başarısı gösteren San Marino milli takımı tarihi bir başarıya imza attı.

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Dünya futbolunda San Marino rüzgarı esmeye devam ediyor. San Marino milli futbol takımı, üç maç üst üste gol atarak tarihi bir başarıya imza attı.

EURO 2024 elemeleri H Grubu’nda mücadele eden San Marino oynadığı 10 maçta 10 mağlubiyet aldı ancak onlar için gol atmak bile büyük mutluluk kaynağı oluyor.

San Marino grupta oynadığı 10 maçta 3 gol atarken kalesinde 31 gol gördü.

San Marino, EURO 2024 Elemeleri'nde oynadığı son üç maçta da gol attı.

San Marino 1-2 Danimarka

Kazakistan 3-1 San Marino

San Marino 1-2 Finlandiya

17 Ekim'de Danimarka ile karşılaşan San Marino milli takımı iki yıl aradan sonra gol atma başarısı göstermişti.

San Marino 17 Kasım'da deplasmanda Kazakistan'la karşılaştı ve maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Ancak San Marino bu maçta attığı gol ile 18 yıl aradan sonra iki maç üst üste gol atma başarısı gösterdi.

San Marino, dün oynanan maçta da Finlandiya’ya 2-1 yenildi. San Marino attığı bu gol ile de üç maç üst üste gol atarak kendi rekorunu kırdı.