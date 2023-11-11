Futbol dünyası şokta! Maç sırasında fenalaşan futbolcu hayatını kaybetti! 28 yaşındaki Ganalı futbolcu Raphael Dwamena, FK Egnatia ile Partizani arasında oynanan maçta hayatını kaybetti.

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Ganalı futbolcu Raphael Dwamena, Arnavutluk'ta oynanan lig maçında yere yığıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Arnavutluk Süper Lig takımlarından Egnatia'nın forvet oyuncusu olan Raphael Dwamena, Egnatia - Partizani karşılaşması sırasında kalp krizi geçirdi.

Arnavutluk Süper Ligi'nin en skorer ismi olan Egnatia'nın forvet oyuncusu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Raphael Dwamena'nın yere yığılmasının ardından iki takım futbolcuları ve sağlık görevleri Dwamena'nın yanına koştu ancak genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı..

2021 yılında da sahada baygınlık geçirmişti

2021 yılında Avusturya kulübü BW Linz'de forma giyen Raphael Dwamena'nın bir kupa maçında yine sahada yere yığıldığı ortaya çıktı.

Ganalı oyuncunun kariyeri kalp rahatsızlığı nedeniyle sık sık sekteye uğramıştı.

Raphael Dwamena 2017 yılında Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer olacakken sağlık kontrollerinde kalp rahatsızlığı tespit edilince transfer iptal olmuştu.

Futbolcunun rahatsızlığı sebebiyle transferi iptal olurken futbolu bırakması önerilse de Raphael Dwamena futbolu bırakmamıştı..