Futbol dünyası şokta! Tribünden atılan havai fişek kaleciye isabet etti! Maç ertelendi.. Montpellier-Clermont maçında tribünden atılan bir havai fişek, Clermont kalecisine isabet ettiği için maç ertelendi. Mory Diaw'ın yerde baygın bir şekilde kaldığı anlar büyük bir şok yarattı.

ensonhaber.com Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Montpellier'in sahasında Clermont'u ağırladığı maçta talihsiz bir olay yaşandı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle devam ederken son dakikalarda yaşanan olay maçın ertelenmesine neden oldu. Maçın 90. dakikasında Montpellier tribünlerinden atılan bir havai fişek Clermont kalecisi Mory Diaw'a isabet etti. Maçın bitmesine kısa bir süre kala yaşanan olay sonrası hakem takımları soyunma odasına yolladı. Olayın etkisiyle yere yığılan Mory Diaw'ın bilincini kaybettiği aktarılırken futbolcu hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Clermont forması giyen Neto yaşanan olay sonrasında Montpellier taraftarlarına yaptığı el hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü. Son dakikalarda yaşanan olaylar sebebiyle Montpellier - Clermont maç ileri bir tarihe ertelendi.