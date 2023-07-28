Futbol dünyasının efsanesiydi! Pele kaç yaşında ve neden öldü? Pele'nin hastalığı neydi? Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin hayatını konu alan Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Futbol dünyasında tarih yazan Pele'nin ölüm sebebi ve hastalığı merak konusu oldu. İşte ölüm sebebi...

Futbol dünyasında tarih yazan Pele’nin hayatı filme dönüştürüldü. Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi bu akşam ekranlarda yer alacak. Büyük ilgi gören filmde Pele’yi Kevin de Paula canlandırıyor. Filmin yönetmen ve senaristliğini ise Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist ikilisi beraber üstleniyor.. İzleyiciler Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmini heyecanla beklerken, Pele'nin ölümüne dair detayları merak ediyor. İşte 29 Aralık 2022 tarihinde hayatını kaybeden Brezilyalı yıldız Pele’nin ölüm nedeni ve hastalığı… Pele neden öldü, hastalığı neydi? 82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele vefat etmeden 1 yıl öncekolon kanseri tedavisine başlamıştı. Vücudundaki kanserin akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti. Sao Paulo kentindeki Albert Einstein hastanesinde tedavi görmeye başladı. 29 Kasım tarihinde kemoterapi için hastaneye kaldırılan Pele 29 Aralık 2022’de hayatını kaybetti.