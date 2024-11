Futbol kariyerini sonlandırmıştı! Barça’nın efsanesi Iniesta bakın şimdi ne yapıyor

Haber Merkezi

Barcelona’nın efsane futbolcularından biri olan Andrés Iniesta, kulübün tarihinde unutulmaz anlar yaşatan futbolculardan biri olarak hafızalarda kaldı.

İniesta'nın Barcelona'daki yolculuğu, 2002 yılında A takımda oynamaya başlamasıyla hız kazandı ve o günden sonra sayısız başarıya imza attı.

2010 Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takımı’na kazandırdığı zafer, futbol tarihine geçti. O an, futbolseverlerin hafızasında ölümsüzleşti çünkü o gol, hem İspanya hem de dünya futbolu için bir dönüm noktasıydı.

Iniesta'nın oyun tarzı ise her zaman zarifti. Her pası, her hareketi, sanki bir sanat eseri gibi sahada akıyordu.

Birçok kez oyun içinde gözlerden uzak kalmış olsa da, her zaman doğru zamanda doğru yerdeydi. Belki de futbolseverler onu en çok bu özelliğiyle sevdi.

Barcelona’dan sonra Japonya’nın Vissel Kobe takımına transfer olan Iniesta, kariyerine orada devam etti.

Ancak, futbolu bırakmaya karar verdiğinde, inişli çıkışlı bir kariyerin sonunda, bir efsane olarak futbolu veda etti.

40 yaşındaki efsane, bakın şimdi ne yapıyor...

KULÜP SATIN ALDI

Andres Iniesta, futbolculuk kariyerinin ardından iş dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Transfermark’ta yer alan habere göre; İspanyol yıldız, "Never Say Never" adlı yatırım şirketi aracılığıyla Danimarka 3. Lig takımlarından FC Helsingör’e yatırım yaptı.

Iniesta'nın şirketi, kulübe son birkaç aydır danışmanlık hizmeti sunuyordu, ancak şimdi daha kapsamlı bir rol üstlenerek kulübün gelişimine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.