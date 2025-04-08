İran ile ABD arasında dolaylı görüşmeler 12 Nisan'da yapılacak

AA & Ensonhaber

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran ve ABD, cumartesi Umman'da üst düzey dolaylı görüşmelerde bir araya gelecek. Bu bir fırsat olduğu kadar bir testtir de. Top, ABD'nin sahasında" ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditleri de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

TRUMP: ANLAŞMAYA VARILMAZSA İRAN BÜYÜK TEHLİKEYE GİRECEK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önceki Tahran'da düzenlediği basın toplantısında önerdikleri dolaylı müzakere formatı için Washington'un kararını beklediklerini bildirmiş, arabuluculuk için Umman'ın öncelikli aday olduğunu söylemişti.

Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde cumartesi günü İran ile ABD arasında görüşmenin doğrudan yapılacağını öne sürmüş, anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini savunmuştu.