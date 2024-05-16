Futbolsever nasıl yazılır? Futbolsever kelimesi ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır?

Bazı kelimelerin doğru yazılışı sık sık karıştırılmaktadır. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışlarını araştırıyor.
Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Futbolsever' kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor.
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgilere göre 'Futbolsever' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik.
Peki, 'Futbolsever' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. 'Futbolsever' kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte yanıtı..
Futbolsever nasıl yazılır?
Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'Futbolsever' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik. TDK'ya göre 'Futbolsever' kelimesi bitişik yazılır.
DOĞRU : Futbolsever
YANLIŞ : Futbol sever