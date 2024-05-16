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Futbolsever nasıl yazılır? Futbolsever kelimesi ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır?

Futbolsever nasıl yazılır? Futbolsever kelimesi ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır? 'Futbolsever' kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Peki yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Futbolsever' kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre 'Futbolsever' kelimesinin doğru yazılışı..