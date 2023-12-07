Galatasaray açıkladı! Icardi gidecek mi, kalacak mı? Son dönemlerde adı sıkça transfer dedikodularına karışan Maura Icardi için Galatasaray’dan açıklama geldi. Galatasaray’ın sevilen futbolcusu Icardi gidecek mi?

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Galatasaray’ın başarılı gol yıldızı Icardi hiçbir maçı es geçmiyor. Takımın taraftarları tarafından çok sevilen futbolcu hakkında çıkan transfer dedikoduları durdurak bilmiyor.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta başrol olan Icardi’nin yeni sezon öncesi bonservisini almıştı.

Ancak, Icardi ile ilgili durdurak bilmeyen transfer dedikoduları devam ederken Galatasaray yönetiminden Arjantinli yıldızla ilgili açıklama geldi.

Mauro Icardi gidecek mi?

Galatasaray, Mauro Icardi’yi kesinlikle satmayı düşünmüyor. Bunun yanında takım, yıldız futbolcu hariç tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığını da açıkladı.

Galatasaray ara transfer döneminde ve sezon sonunda Icardi'ye hariç gelecek tüm tekliflere açık olacak.