Galatasaray Angelino'yu transfer etmek üzere! Angelino kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri Galatasaray'ın transfer etmek istediği İspanyol sol bek Angelino hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Angelino kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

2023-2024 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sol bek transferi için Leipzig forması giyen Angelino ile ilgileniyor.

İspanyol futbolcunun sarı kırmızılı takıma imza atmaya yakın olduğu dile getiriliyor.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Leipzig forması giyen Angelino ile her konuda anlaşmaya vardığını iddia etti.

Transfer iddialarının ardından Angelino hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Angelino kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

Angelino kimdir?

Tam adı Jose Angel Esmoris Tasende olan Angelino 4 Ocak 1997 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Küçük yaşta Bergantinos takımının altyapısında futbola başlayan Angelino 8 Temmuz 2012'de Manchester City'nin U-18 takımı için transfer edildi.

Angelino 2016/2017 sezonunun sonuna kadar Manchester City'nin A takımıda dahil olmak Manchester City U-19 ve U-23 takımlarındada forma giydi.

Angelino 30 Ocak 2016'da Aston Villa ile oynanan FA Cup mücadelesinde sonradan oyuna dahil olarak ilk profesyonel maçına çıkmış oldu.

Manchester City'de istediği süreleri bulamayan Angelino sırasıyla Girona, Mallorca ve Nac Breda takımlarına kiralandı.

Angelino 2018 yılında Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Eindhoven ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Angelino 2018/2019 sezonunda PSV formasıyla 34 maçta forma giydi.

Manchester City, sözleşmesindeki geri satın alma maddesini kullanarak, 3 Temmuz 2019'da Angelino ile yeniden sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2020'de Manchester City ile 12 maça çıkan Angelino, sezon sonuna kadar Alman ekibi Leipzig'e kiralık verildi. 12 Şubat 2021'de Leipzig, 18 milyon Euro bonservis bedeli ile Angelino'nun bonservisini alarak 4 yıllık bir anlaşma yaptı.

Leipzig, Ağustos 2022'de Hoffenheim'dan sol bek David Raum ile sözleşme imzaladıktan sonra Angelino, bir yıllığına satın alma seçeneğiyle kiralık olarak Hoffenheim'a transfer oldu.

Angelino geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. Profesyonel kariyerinde 206 maça çıkan İspanyol sol bek 11 gol kaydetti.

Angelino'nun 2023/2024 sezonunda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.